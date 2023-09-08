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У ЗСУ повідомили, що РФ ймовірно запустила по Кривому Рогу ракету "Іскандер"

Юлія Куришко
8 вересня 2023, 18:55 оновлено 8 вересня, 19:15
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У прифронтових зонах ворог може задіювати балістичне озброєння, наголосив Юрій Ігнат.
У ЗСУ повідомили, що РФ ймовірно запустила по Кривому Рогу ракету 'Іскандер'
Ігнат розповів про атаку на Кривий ріг / колаж: Главред, скріншот: відео ДСНС

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що ймовірно 8 вересня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".

"За попередньою інформацією, по Кривому Рогу це може бути "Іскандер К", що стосується півночі і східних областей - можлива робота РСЗВ. В будь-якому випадку, остаточно зможуть сказати фахівці, на місці, коли буде знайдено уламки", - зазначив Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ігнат нагадав, що у прифронтових зонах ворог може задіювати балістичне озброєння, С-300, рекативні системи залпового вогню і крилаті ракети "Іскандер" з маркуванням К, які можуть запускатися з порівняно невеликої відстані.

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ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетна атака по Україні 8 вересня: що відомо

Нагадаємо, що під ранок у п'ятницю, 8 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Пізніше стало відомо, що пошкоджено десятки будинків і є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

РФ вдарила ракетою по будівлі поліції у Кривому Розі. В результаті російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

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війна в Україні Искандер ракетний удар Кривий Ріг
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