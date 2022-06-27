"Влучив, красунчик": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"

ЗСУ збили вертоліт Ка-52 РФ / mil.ru

Бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це в Facebook повідомив офіцер бригади Юрій Кочевенко. Він також опублікував відповідне відео

"Хороших новин вам! Сьогодні (27.06) зенітниками 95 ОДШБр знищений російський ударний вертоліт Ка-52". Бо це наше небо!",- написав Кочевенко в Facebok.

При цьому він опублікував відеозапис, на якому зафіксовано постріл і падіння вертольота окупантів. Запис зроблено в денний час.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

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