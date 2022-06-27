"Влучив, красунчик": десантники ЗСУ збили ударний вертоліт РФ "Алігатор"

Зенітниками 95 ОДШБр знищений російський ударний вертоліт Ка-52.
Бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Про це в Facebook повідомив офіцер бригади Юрій Кочевенко. Він також опублікував відповідне відео
"Хороших новин вам! Сьогодні (27.06) зенітниками 95 ОДШБр знищений російський ударний вертоліт Ка-52". Бо це наше небо!",- написав Кочевенко в Facebok.
При цьому він опублікував відеозапис, на якому зафіксовано постріл і падіння вертольота окупантів. Запис зроблено в денний час.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
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