У ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню - експерт

Війська РФ зайшли на півночі Харківської області до сірих зон, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і атаки на свої лінії постачання - Самусь / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Посилення обстрілів Харкова може бути пов'язано зі спробою збити темпи контрнаступу ЗСУ в регіоні, яке раніше розвивалося досить успішно. У армії України два завдання в області - відсунути ворога від обласного центру і перерізати лінії постачання російського угруповання, які йдуть через окуповані Куп'янськ та Вовчанськ. Якби такий сценарій вдався, то росіяни могли б опинитися в частковому оточенні. Заходом до сірих зон окупанти намагаються перешкодити планам української армії. Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь.

У інтерв'ю Україна 24 він розповів про те, що посилення обстрілів Харкова навряд чи пов'язане з можливим перекиданням росіянами своїх військ з Сєвєродонецького напрямку. Швидше за все, вони намагаються призупинити контрнаступ ЗСУ в регіоні.

читайте також"Бабки не платять, заміни немає": війська РФ женуть у наступ під Харковом, але вони тікають з позицій"Я не думаю, що так сталося. Можливо, просто відбувається ситуація, коли росіяни намагаються перебити або призупинити український контрнаступ, тому що в цьому районі українські війська досить успішно просувалися вперед", - зазначив експерт.

За його словами, контратаки сил оборони України проводяться для вирішення двох завдань. Перша - відсунути окупантів від Харкова. Друга полягає в намірі перерізати їх лінії постачання, які йдуть через захоплені Вовчанськ та Куп'янськ.

"Це просування не було просто спрямоване на те, щоб звільнити території або дійти до кордону. Завдання цього українського угруповання - відсунути від Харкова. Насправді там ще одне завдання - перерізати логістичні лінії, лінії комунікації між Росією і, наприклад, Ізюмським угрупуванням противника. Тобто ті сили, які стоять у Вовчанську, Куп'янську, які є логістичними центрами комунікацій для Збройних сил Російської Федерації, нависають над українським угрупуванням", - пояснив Самусь.

Також він додав, що якби ЗСУ вдалося ліквідувати лінії постачання противника, російські війська частково опинилися б в оточенні. Активними діями в сірих зонах окупанти намагаються зупинити контрнаступ української армії і захистити логістичні шляхи.

"Якби українці перерізали ці лінії, то це була б величезна проблема для наступаючих російських військ. Тоді б вони самі потрапили в оточення, хоча б частково. Тому дійсно такими активними діями росіяни, які зайшли до сірих зон у Харківській області, намагаються зупинити український контрнаступ і наступ на лінії постачань саме в тих районах", - підкреслив Михайло Самусь.

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Ситуація в Харкові та області

Російські окупаційні війська посилили обстріли Харкова та Харківської області. Гинуть мирні люди. Руйнуються об'єкти цивільної інфраструктури. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що активізація окупантів пов'язана з успішними контратаками ЗСУ в регіоні, яким вдалося дійти до державного кордону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв про погіршення ситуації з безпекою у Харківській області і закликав вивезти з міста дітей. За його словами, Харків окупантам захопити не вдасться, проте вони битимуть по місту артилерією, що становить небезпеку для цивільних осіб.

Військовий експерт Олег Жданов також говорив, що жителям Харкова, які живуть в районах, обстрілюваних військами РФ, краще покинути місто. За його словами, про взяття Першої столиці мови не йде, оскільки в окупантів немає для цього сил.

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