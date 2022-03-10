Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з Градів і Ураганів

Град / УНІАН

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Вони бомбардують переважно будинки мирних жителів і цивільну інфраструктуру.

Ворог почав обстрілювати Миколаїв. Російські терористи наносять удари з Градів і Ураганів. Про це повідомив глава міста Олександр Сенкевич.

"Зараз по Миколаєву стріляють з напрямку Кропивницького Градами і Ураганами. Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж будуть обстрілювати. Так що будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правил "двох стін", - повідомив мер міста.

Даних про постраждалих або вбитих поки немає, що не може не радувати.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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