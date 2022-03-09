"Не впоралися із захопленням України": у Росії звільняють генералів

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Росія змінила тактику щодо війни з Україною, також там було звільнено з посад близько 8 генералів.

"У нас сьогодні є чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони трохи змінилися з початку війни, яку вони хотіли зробити за 2-3 дні і пройти маршем Хрещатиком. Цього немає і ніколи не буде. Більш того, вони зараз перейшли до іншої тактики. У них змінилося керівництво. У них було знято близько 8 генералів зі своїх посад, тому що вони не виконали завдання. Зараз призначені нові. Ми ясно розуміємо, що відбувається в Російській Федерації. Більш того, я можу сказати, що вони в розпачі", - сказав Данілов.

За словами Данілова, зараз навіть російські пропагандисти змінили риторику по відношенню до України.

"Вже навіть такі як Соловйов і багато інших мерзотники дають задню, починають міркувати, а що не так, а ми не думали, що це нація, що вони так згуртувалися, і т.д.", - сказав секретар РНБО.

Данілов заявив, що не потрібно недооцінювати лікаря.

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"Так, це буде складно, не потрібно недооцінювати ворога. Ми його лупимо в усіх напрямках, але воно, як сарана, повзе і повзе. Я точно знаю, що ми вистоїмо", – запевнив Данілов.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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