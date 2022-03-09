Наказ - розстрілювати мирних громадян: зізнання полоненого окупанта РФ, що шокують

Окупанти РФ масово здаються в полон в Україні

В Одесі троє російських військовополонених розкаялися в тому, що вторглися в Україну і розповів про те, як брали участь у війні, розв'язаній РФ.

На брифінгу полонені підтвердили, що є військовослужбовцями збройних сил РФ і брали участь у вторгненні в Україну, передає УНІАН.

Один з них – Іван Головцов повідомив, що він народився в 2000 році в Москві, проходив військову службу в окремій бригаді берегової охорони.

"24 лютого ми за наказом командування зайшли на територію України. При цьому ніхто не знав, куди і навіщо ми йдемо. В останній момент нам сказали, що прямуємо в Нову Каховку...", - розповів Головцов.

За його словами, він і його товариші по службі не хотіли виконувати наказ, але їх змусили це зробити. Як стверджує полонений, в Україні проживають його батько і сестра, у зв'язку з чим військовий обізнаний, що наша країна не потребує так званого звільнення, люди тут живуть мирно і т. д.

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Спочатку, як запевняє Головцов, наказали вбивати українських військових, але після входження в Херсонську область надійшла вказівка придушувати будь-який опір, у тому числі мирного населення.

Він і двоє його товаришів по службі - Роман Родіонов та Іван Темний – висловили жаль і розкаялися в тому, що вторглися в Україну і "стали ворогами".

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.