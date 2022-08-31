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Окупанти Криму заборонили піротехніку та дрони: в чому причина

31 серпня 2022, 19:02

На окупованому півострові населенню заборонили використовувати піротехніку, а також запускати безпілотники.

Крим
У Криму заборонили використання дронів і безпілотників / Фото УНІАН, pixabay.com

У тимчасово окупованому Криму росіяни заборонили цивільним використовувати піротехнічні засоби та безпілотники, йдеться в Telegram-каналі так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова.

"Прошу кримчан на час проведення "спеціальної військової операції" утриматися від використання піротехніки і безпілотників. В указ "про загрозу надзвичайної ситуації, що виникла на території Республіки Крим", внесені відповідні зміни", - пише Аксьонов.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів-покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

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