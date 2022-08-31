В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобаза

Густий чорний дим піднімається у селищі Красногвардійське на окупованому півострові.
У тимчасово окупованому Криму спалахнула потужна пожежа. Густий чорний дим підіймається з раннього ранку середи, 31 серпня.
Вогонь спостерігається у селищі Красногвардійське. Повідомлення про це з’явилися у Telegram-каналах.
Як повідомив Telegram-канал "НП Крим", вогонь палає з 6 години ранку. На місце займання прибули пожежники. Зазначається, що станом на цей час дим почав розсіюватися.
У соцмережах зустрічалися повідомлення про те, що це може горіти магазин "Доброцен" та склад "Мегастроя".
Проте, за іншими повідомленнями, насправді там горить нафтобаза. Зокрема, про це написав у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська в паніці перекидають колони техніки з Криму до тимчасово захопленої Херсонської області. Наші захисники очікують, коли вони з'являться в полі зору HIMARS.
Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Як сказав президент у зверненні, мешканцям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.
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