В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобаза

В окупованому Криму раптово спалахнула пожежа/ Telegram

У тимчасово окупованому Криму спалахнула потужна пожежа. Густий чорний дим підіймається з раннього ранку середи, 31 серпня.

Вогонь спостерігається у селищі Красногвардійське. Повідомлення про це з’явилися у Telegram-каналах.

Як повідомив Telegram-канал "НП Крим", вогонь палає з 6 години ранку. На місце займання прибули пожежники. Зазначається, що станом на цей час дим почав розсіюватися.

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У соцмережах зустрічалися повідомлення про те, що це може горіти магазин "Доброцен" та склад "Мегастроя".

Проте, за іншими повідомленнями, насправді там горить нафтобаза. Зокрема, про це написав у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська в паніці перекидають колони техніки з Криму до тимчасово захопленої Херсонської області. Наші захисники очікують, коли вони з'являться в полі зору HIMARS.

Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Як сказав президент у зверненні, мешканцям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

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