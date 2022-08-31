'Бавовна' в Криму: окупанти почали ховати боєприпаси та зброю на свинофермах - член Меджлісу

Російські окупанти ховають зброю та боєприпаси на свинофермах / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти у Криму ховають свою зброю та боєприпаси на складах з вугіллям та свинофермах. Так вони почали робити після потужних "прильотів" по Криму. Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє Еспресо.

Він додав, що багато громадян, які живуть на території півострова, підтримують "бавовну". За його підрахунками, всього у різних містах в Криму відбулося 43 вибухи.

"Окупанти почали розміщувати свої військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах. Це роблять, щоб ЗСУ не мали інформацію про місця зберігання зброї", – сказав Ескендер Барієв.

При цьому окупанти забороняють російським пропагандистам повідомляти про вибухи на військових об'єктах.

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупації Росією українських територій і закликав повернути Крим Україні.

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