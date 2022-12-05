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Окупанти готуються до евакуації з Криму: планують вивезення музейних експонатів

5 грудня 2022, 13:02
Загарбники РФ, ймовірно, можуть готуватися до вивезення з території окупованого півострова історико-культурних цінностей.
Судакська фортеця
Окупанти РФ готують вивезення музейних об'єктів з Криму / st-sophia.org.ua

Російські окупанти можуть готуватися до евакуації з території раніше захопленої Автономної Республіки Крим.

Зокрема, загарбники РФ, ймовірно, можуть готуватися до вивезення з території окупованого півострова історико-культурних цінностей. Про це йдеться в повідомленні Кримського інституту стратегічних досліджень в Facebook.

Відзначається, що в деякі музеї привезли спеціальний матеріал для упаковки експонатів.

"Нова загроза музейним колекціям! У частину кримських музеїв завезли пакувальний матеріал для евакуації колекцій", — пишуть в КІСД.

З посиланням на інсайдерську інформацію уточнюється, що вивезення культурних цінностей можуть почати при відході військ РФ на Перекоп або з розгортанням наступу ЗСУ на лівий берег Дніпра.

З яких музеїв окупанти планують вивозити експонати

За даними видання Бабель, окупанти завезли до кримських музеїв спеціальні пакувальні матеріали - фанерні ящики, рулони поролону та плівки.

Зокрема, матеріали вже знаходяться в захоплених кримських музеях, підпорядкованих окупаційному "міністерству культури" в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії:

  • Бахчисарайський історико-культурний та Археологічний музей-заповідник;
  • "Судацька фортеця", яка є відділом Національного заповідника "Софія Київська";
  • Кримський республіканський краєзнавчий музей "Центральний музей Тавриди", куди привезли вкрадені твори мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка;
  • Кримський Етнографічний музей і Будинок-музей Іллі Сельвінського, філії Кримського республіканського краєзнавчого музею "Центральний музей Тавриди"; кримськотатарський музей мистецтв;
  • Кримський Етнографічний музей у Сімферополі;
  • Сімферопольський художній музей;
  • Євпаторійський краєзнавчий музей, відділом якого є Музей історії та етнографії кримських караїмів імені Кушуль;
  • Євпаторійський музей історії кримської війни.

Звільнення Криму

Нагадаємо, військовий експерт і генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко заявив про те, що солдати і офіцери ЗСУ зможуть запустити процес звільнення тимчасово окупованого (з 2014 року) Росією півострова Крим тільки після деокупації міста Мелітополь (Запорізька область).

"Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході", – написав він.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк раніше натякнув, що Крим може бути звільнений через півроку.

Зокрема, через 6 місяців Подоляк має намір включитися в ефір з Ялти. На думку чиновника, півострів повинен повернутися до складу України військовим шляхом.

Радник офісу президента Олексій Арестович також вважає можливим звільнення Кримського півострова через півроку. Як стверджує Арестович, російським окупантам складно буде утримати територію.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим може повернутися в Україну після наступу ЗСУ на позиції ворога на окупованому півострові або в результаті дипломатичного діалогу між Києвом і новою російською владою. Якщо Логістика окупантів буде зруйнована, вони можуть добровільно покинути Крим.

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