Був витік, план контрнаступу був у Кремлі ще до його початку − Зеленський

За словами президента, подальші плани щодо наступальних дій не розкриватимуться.

https://glavred.net/ukraine/byla-utechka-plan-kontrnastupleniya-byl-v-kremle-eshche-do-ego-nachala-zelenskiy-10544927.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив про витік інформації про контнаступ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремлю був добре відомий план українського контрнаступу минулого року. Також він заявив, що станом на сьогодні "не все йде по плану і не все залежить від нас".

"Я не зможу сказати вам деталі цього плану, бо… чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто − наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка", заявив президент під час прес-конференції.

відео дня

Журналісти розпитували президента щодо наступного контрнаступу, але Зеленський відмовився розповідати про будь-які деталі.

"Є план. План чіткий. Деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. Цей план повязаний зі зміною керівництва, там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька через витік інформації", − підсумував Зеленський.

Український контрнаступ 2023 Протягом 2023 року одним найбільшим очікуванням щодо перебігу російсько-української війни мав стати масштабний український контрнаступ. За початковими планами Сили оборони України мали прорвати російську оборону та протягом кількох місяців вийти до узбережжя Азовського моря й тим самим перерізати Росії сухопутне сполучення з окупованим Кримом. Втім, запланований наступ не вдався, обмежившись невеликими локальними здобутками території. Запізніле постачання військової техніки з боку союзників відтягнуло початок наступу до червня, що дало росіянам достатньо часу для підготовки оборони. Обширні мінні поля та російське панування в повітрі й нестача техніки унеможливили броньовий прорив, і після значних втрат протягом перших місяців контрнаступу українські війська перейшли до стратегії війни на виснаження, пише Вікіпедія.

Прес-конференція Зеленського: ключові заяви

Чотири бригади українських військ, які готували для контрнаступальної операції ЗСУ влітку 2023 року, залишилися без техніки, розповів під час прес-конференції у рамках форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський.

Також президент заявив, що поки не бачить ймовірності переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість в цьому питанні", - підкреслив він. Разом з тим, він заявив, що 2024 рік може стати переломним у війні.

Також президент розповів про втрати ЗСУ - 31 тисячу.

"31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Не 300 тисяч, або 150 тисяч, як бреше Путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. Росіяни - загинули 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в РФ - до 500 в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Більше заяв Зеленського:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.