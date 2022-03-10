Окупанти готували удар по Броварах: ворога припинили і знищили

Війна / Нацгвардія

9 березня українські військовослужбовці ліквідували ще одного нацистського командира та велику кількість особового складу та техніки шостого полку окупантів біля Броварів.

Контррозвідка перехопила розмову російських офіцерів, які готувалися до наступу на Київ, у Броварському районі.

У розмові окупант повідомив про загибель командира їхнього полку, а також про повну втрату особового складу.

"Шостий полк майже втратив, дуже багато втрат - чекали. Голова колони потрапила в засідку, командир полку загинув, по іншим розбираюся. Відвів шостий полк на Богданівку, зараз тут переходжу до оборони. Частиною сил 239-го північну околицю зайняли димери (йдеться про велику Димерку, - ред.). Прошу вогонь нанести на 452 615 населений пункт Скибин, там засідка жорстка. Звідти били: артилерія, танки, з безпілотника, я зрозумів, байрактари літають", - таку інформацію передав окупант під позивним Нітра своєму колезі-окупанту Удару про стан полку в результаті оборонних дій Збройних сил України.

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Війна в Україні 2022

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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