Полонені російські військові вирішили залишитися в Україні: в РФ вони вже вважаються мертвими

Полонений / скріншот

Під час пресконференції російських полонених 9 березня ряд військовослужбовців РФ заявили, що вирішили залишитися в Україні, поки в Росії діє путінський режим.

Молодший сержант Андрій Ілліч Чеботаревський, з в/ч 58198, 1 танкового полку, 2 мотострілецької дивізії м. Москви розповів, що на нього в Росії вже прийшла похоронка.

"Нас в Росії вже вважають мертвими, так як на нас приходять похоронки. Ми хочемо, щоб люди знали, що ми живі. Ми хочемо залишитися в Україні, хоча б поки там діє путінський режим. Ми боїмося туди повертатися, тому що через президента Росії ми стали злочинцями", - сказав Чеботаревський на пресконференції в агенстві Інтерфакс-Україна.

За його словами, під час дзвінка рідним йому повідомили, що прийшла похоронка.

"Мені дали можливість зателефонувати батькам, повідомити про те, що я живий. І коли я подзвонив, мені сказали, що на мене прийшла похоронка. У РФ я вважаюся мертвим. Якщо нас захочуть обміняти, чого ми самі не бажаємо, нас розстріляють свої ж".

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Чеботаревський також підтвердив, що в Україні воюють солдати строкової служби РФ, за яких підписують контракт без їхньої згоди.

"Ми - це живий доказ того, що президент РФ Володимир Путін – брехун. Він заявляє на своїх пресконференціях, що тут немає військовослужбовців строкової служби. Він заявляє, що в Україні не ведуться військові дії, а йде спецоперація, в якій беруть участь тільки контрактники. Насправді це далеко не так", - сказав він.

За його словами, він намагався звільнитися, але все було безуспішно.

"У Росії за військовослужбовців, які приходять на строкову службу, підписують контракт – просто збирають документи, обробляють, фотошоплять, на них приходять виписки з наказів, за них ставлять підписи, і вони стають військовослужбовцями контрактної служби. Звільнитися звідти практично неможливо. Так було зі мною - за мене підписали контракт. Я намагався звільнитися, але все було безуспішно", - розповів Чеботаревський.

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За його словами, одного солдата з його роти побили за те, що він не хотів брати участь у війні проти України, і змусили їхати далі.

Рядовий Пальнов Валерій Володимирович розповів, що його мама дзвонила у військкомат, і їй повідомили, що нібито її син перебуває на навчаннях під Воронежем.

Смирнов Євген Іванович з ст. ч 91701, мотострілецькі війська, заявив, що потрапив на територію України обманом.

"Ми доїхали маршем до Охтирки, колона була обстріляна, я дивом залишився живим. Сам здався в полон, вийшов з машини, склав зброю. Я просто був в шоці, коли вони показували мені, що творить російська армія на території України", - сказав військовий.

"Я теж добровільно хочу залишитися в Україні. Тому що, поки діє путінський закон, складно буде навіть при обміні: або посадять, або розстріляють. Швидше за все, вб'ють, а батькам просто прийде лист з похоронкою – ваш син загинув невідомо де і невідомо як", - зазначив він.

Брифінг полонених російських військових

Полонені російські військові на брифінгу в Києві розповідали, як їх о 4 ранку 24 лютого підняли і відправили на війну, як вони бачили при в'їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори.

Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село і здалися в полон.

Полонені російські розвідники визнали, що армія РФ діє в Україні як фашисти.

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