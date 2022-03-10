10 березня запрацює шість гуманітарних коридорів - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про гуманітарні коридори / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що 10 березня запрацює шість гуманітарних коридорів. Людей мають евакуювати з Маріуполя, Ізюма та Волновахи.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що за допомогою гуманітарних коридорів вдалося евакуювати близько 35 тис.осіб.

"Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів: з суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. В цілому було врятовано близько 35 тис.осіб", - зазначив Зеленський.

Також глава держави анонсував відкриття нових гуманітарних коридорів 10 березня.

"Завтра продовжимо, готуємо шість гуманітарних коридорів. Віримо і молимося, щоб вдалося вивезти людей з Маріуполя, Ізюму, Волновахи, відвезти в безпечні місця нашої вільної України", - додав президент України.

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З Ворзеля евакуюють будинок Малятко

Також з Ворзеля евакуюють будинок Малятка, в якому зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу.

"Це окрема спецоперація, яка буде проводитися з евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо Збройні Сили РФ дотримати взяті на себе зобов'язання і припинити вогонь з 09: 00 до 21: 00, так як ми і домовлялися", – сказала Верещук.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 березня, продовжиться евакуація людей з Сум. Дію режиму припинення вогню та роботу гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено. Режим тиші діятиме в середу, 9 березня, з 09:00 до 21:00.

Також раніше Укрзалізниця опублікувала новий графік рухи рейсових та евакуаційних поїздів на 9 березня.