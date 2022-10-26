"Пластами накладають": Арестович розкрив величезні втрати росіян під Бахмутом

Арестович / Reuters, УНІАН

Радник Офісу президента Олексія Арестовича заявив, що українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом.

Як сказав Арестович в ефірі Фейгін-LIVE, ЗСУ знищили вже близько 8 тисяч росіян.

Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників "пласти" солдатів.

"Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російського боку загинуло. Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають", - сказав він.

Арестович уточнив, що масштабні втрати нараховуються тільки за останні півтора місяці.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.

Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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