"Пластами накладають": Арестович розкрив величезні втрати росіян під Бахмутом

Під Бахмутом українські військові знищили вже близько 8 тисяч росіян.
Радник Офісу президента Олексія Арестовича заявив, що українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом.
Як сказав Арестович в ефірі Фейгін-LIVE, ЗСУ знищили вже близько 8 тисяч росіян.
Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників "пласти" солдатів.
"Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російського боку загинуло. Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають", - сказав він.
Арестович уточнив, що масштабні втрати нараховуються тільки за останні півтора місяці.
Війна Росії проти України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.
За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.
Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.
Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.
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