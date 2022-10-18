Війська РФ наступають на Бахмут, мають намір захопити місто до кінця жовтня – Міноборони

Ситуація в Бахмуті залишається складною, окупанти хочуть взяти місто до кінця місяця - Маляр / Колаж УНІАН, Reuters

Окупаційні війська Росії продовжують наступ на Донеччині з метою захоплення міста Бахмут. Загарбники поставили собі завдання окупувати його до кінця жовтня і не припиняють наступати на даному напрямку. Однак ЗСУ продовжують просуватися на Донбасі. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В інтерв'ю Ми-Україна вона розповіла про те, що російське командування в черговий раз поставило своїм військам завдання захопити Бахмут Донецької області. Тепер вони спробують це зробити до кінця жовтня.

"Росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони повинні повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", - зазначила Маляр.

Також вона підкреслила, що в Бахмуті ситуація залишається найскладнішою. Армія України продовжує просуватися на Донбасі, однак на цьому напрямку окупанти не припиняють свій наступ.

Війна Росії проти України на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ в Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області.

Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадирівці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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