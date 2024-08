Окупанти досягли успіхів на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Російська окупаційна армія досягла значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Як ідеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни(ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися на понад два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій до північно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.

Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська та на північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська та південний схід від Новогродівки).

Зазначається, що найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська, а наступальні операції Росії є символом ширшої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед.

"Постійне і повне надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки у Покровську із захистом від українського вторгнення у Курську область", - зазначають аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.