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Окупанти досягли успіхів на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
28 серпня 2024, 07:40
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Російські окупанти незначно просунулися на південному сході Гродівки і захопили Калинове.
Покровськ, ЗСУ
Окупанти захопили Калинове / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Російська окупаційна армія досягла значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Як ідеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни(ISW), геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися на понад два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій до північно-західної Новогродівки (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.

Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська та на північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська та південний схід від Новогродівки).

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Зазначається, що найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська, а наступальні операції Росії є символом ширшої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед.

    "Постійне і повне надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки у Покровську із захистом від українського вторгнення у Курську область", - зазначають аналітики.

    Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

    Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

    Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

    Ситуація в Покровську - останні новини

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку бойових дій та наголосив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, задіяних у бойових діях.

    Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що військам країни-агресора Росії на Покровському напрямку вдалося просунутися на крайній рубіж, де можна зупинити противника, - залізницю в Новогродівці.

    Російські сили продовжують просуватися на Покровському напрямку, захопивши ще один населений пункт, повідомляє DeepState.

    Окупанти досягли успіхів на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі
    Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

    Покровськ - що про нього відомо

    Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

    До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

    Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

    Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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