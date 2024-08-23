РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується, повідомляють військові.

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Росіяни просуваються на Покровськ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується.

"На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

Хто такий Роман Погорілий? Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни. відео дня

За словами співзасновника та аналітик DeepState, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.

"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча. Ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. В районі розгорнута неймовірна кількість особового складу РФ. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - зазначив Погорілий.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ відступили з позицій під Покровськом. Українські сили, імовірно, змогли уникнути оточення на південному сході від Покровська, відійшовши з позицій. Російські окупанти також просунулися на Торецькому і Донецькому напрямках, повідомили аналітики.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький пояснив відступи на Покровському напрямку. Бої вже виходять на трасу Покровськ-Карлівка, в районі населеного пункту Миколаївка. Масового переміщення військової техніки на цьому напрямку не спостерігається.

Відомо, що під Покровськом терміново почали евакуацію родин. Військові повідомили, що російські окупанти не припиняють безперервних штурмів на Покровському напрямку фронту. З найближчих до лінії фронту громад оголосили примусову евакуацію.

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