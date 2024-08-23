УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

Юлія Закрепа
23 серпня 2024, 11:59
186
На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується, повідомляють військові.
РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState
Росіяни просуваються на Покровськ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується.

"На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо".

Хто такий Роман Погорілий?

Роман Погорілий - аналітик, співзасновник проєкту DeepState, інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни.

відео дня

За словами співзасновника та аналітик DeepState, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.

"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча. Ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. В районі розгорнута неймовірна кількість особового складу РФ. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - зазначив Погорілий.

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ відступили з позицій під Покровськом. Українські сили, імовірно, змогли уникнути оточення на південному сході від Покровська, відійшовши з позицій. Російські окупанти також просунулися на Торецькому і Донецькому напрямках, повідомили аналітики.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький пояснив відступи на Покровському напрямку. Бої вже виходять на трасу Покровськ-Карлівка, в районі населеного пункту Миколаївка. Масового переміщення військової техніки на цьому напрямку не спостерігається.

Відомо, що під Покровськом терміново почали евакуацію родин. Військові повідомили, що російські окупанти не припиняють безперервних штурмів на Покровському напрямку фронту. З найближчих до лінії фронту громад оголосили примусову евакуацію.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ Покровськ новини України
Реклама

Головне за день

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

12:16 Синоптик
Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – Сотник

Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – Сотник

12:00 Інтерв'ю
РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

11:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни міняють поведінку : офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку 38008

"Росіяни міняють поведінку": офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку

Дуже цікавий об'єкт : еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС 33754

"Дуже цікавий об'єкт": еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання 8094

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання

Китайський клоун і колгоспниця : путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина 6218

"Китайський клоун і колгоспниця": путіністи Корольова і Тарзан зганьбилися на всю РФ на весіллі сина

Останні новини

12:59

Прикордонники заявили про загрозу з Білорусі: у ДПСУ розкрили ситуацію

12:30

РФ готує нову хвилю мобілізації: скількох людей зможе мобілізувати Кремль - Ейдман

12:19

"Неадекватна реакція": росіяни різко змінили ставлення до Путіна - що відомо

12:16

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

12:00

Через Курську операцію влада Путіна посипалася, Кремль зібрався обрубати інтернет – СотникВідео

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
11:59

РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом - DeepState

11:54

Знищено позиції та логістику РФ: розкрито деталі контрудару ЗСУ на Харківщині

11:43

"Фурія": путініст Кіркоров відреагував на публічні знущання дочки над ним

11:35

"Важка втрата": майор НГУ пояснив наслідки окупації росіянами Покровська

Реклама
11:26

Зміна Підозри Коломойському: БЕБ раптово зменшило суму збитків на 1,3 мільярди грн

11:22

Як швидко розгладити складки на шкіряній куртці: простий, але робочий спосібВідео

11:17

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

11:15

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Алли Пугачової - деталі

10:59

"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

10:58

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

10:57

ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

10:35

Гороскоп на завтра 24 серпня: Козерогам - повний релакс, Тельцям - виснажливий день

10:29

РФ масово перекидає війська на Курщину: в ISW розкрили критичні ділянки фронту

10:27

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Мавпам - проблема і небезпека, Щурам - сварки

09:58

Обговорять із Зеленським війну і співпрацю: в Україну вперше в історії прибув прем'єр ІндіїВідео

Реклама
09:57

Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

09:35

Кинула чоловіка і втекла з колишнім: путіністи Лазарєв і Кудрявцева попалися в номері готелю

09:23

Камала Гарріс видала важливу заяву про підтримку України: яку обіцянку дала політик

08:57

ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС: генерал розкрив несподіваний сценарій

08:56

Церковне свято 24 серпня: що категорично заборонено робити у цей день

08:22

"Я жива людина": що сталося між Ольгою Сумською та її молодшою донькою

08:10

Великий інформаційний провал Азербайджану в УкраїніПогляд

07:59

Загроза для двох обласних центрів України: в The Economist дізналися нові цілі РФ

07:52

ЗСУ відступили з позицій під Покровськом: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

07:06

Зайняли нові населені пункти: у ЗСУ успіх у Курській області – ISW

06:20

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова

06:16

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "покришили" сотні росіян і захопили позиції РФ

06:10

Курськ і провал гри ПутінаПогляд

05:50

В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили

05:00

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

04:12

Троянди в саду можуть загинути: що потрібно зробити з рослинами "якнайшвидше"

03:37

Прийдуть нацисти та сатаністи: як на Курщині влада лякає громадян українцями

03:30

Якою має бути температура в морозилці: нюанс, який збереже продукти

03:00

Посадити Путіна за стіл переговорів: Київ обіграв РФ боями на Курщині - експерт

02:52

2,6 млн кв км: росЗМІ панікують що зона ураження українськими БпЛА зросла

Реклама
02:36

Як почистити комір куртки: дієва порада за копійки

02:13

Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні

02:00

Зірка фільмів Тарантіно звинувачений у домашньому насильстві - подробиці

01:36

Прикордонники слідкують за білорусами: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні

01:30

ЗСУ замикають кільце: у Курській області росіян беруть в оточення – експерт РФ

00:28

Філігранна робота: Цаплієнко показав, як ЗСУ із Мі-8 знищили ворожий дронВідео

22 серпня, четвер
23:56

Ще одна перемога після ОІ: Магучіх здобула перемогу в Діамантовій лізі

23:51

Вибух був потужний: чим могли вдарити по російському порту "Кавказ"

23:23

Над німецькою АЕС літають "Орлани": ймовірно, запустили російські шпигуни - ЗМІ

23:20

Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо: пліснява і волога зникне назавжди

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти