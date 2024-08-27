Окупанти вийшли на крайній рубіж: чи вдасться ЗСУ зупинити наступ на Покровськ

Перші штурмові підрозділи російських окупантів вийшли до залізничної станції у Новогродівці.

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Ситуація на Покровському напрямку загострюється / Колаж: Главред, фото: 4 БРОП "Рубіж", скрін із відео

Військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що військам країни-агресора Росії на Покровському напрямку вдалося просунутися на крайній рубіж, де можна зупинити противника - залізницю у Новогродівці.

Як він повідомляє у Telegram, наступним етапом просування противника можуть стати терикони шахти "Новогродівська", за якими до Покровська всього 10 кілометрів по прямій.

"Тим часом, місто, яке могло б тримати оборону кілька місяців, мабуть, буде повністю взяте під контроль РОВ протягом наступної доби", - прогнозує Коваленко. відео дня

Перші штурмові дії на околицях Новогродівки розпочалися 21 серпня. Поглиблення за "залізницею" за неповний тиждень в окупантів склало 3 з половиною кілометри.

Військовий оглядач стверджує, що штурмові дії в районі залізниці ворогу завжди давалися важко, адже цю штучну перешкоду можна порівняти із річкою чи водоймою. Але не цього разу.

"Справа не в тому, що Новогродівку штурмують добірні фахівці РОВ, нічого подібного. І проблема не в наших воїнах, які тримають там позиції настільки, наскільки це можливо. Проблема іншого характеру, про яку все голосніше починають говорити ті, хто на відміну від мене, цивільної особи, має на це більше прав. Головне – прислухатися. Проте втрата Новогродівки у нинішніх реаліях – це не варіативність, а неминучий факт", - підсумував Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нещодавно аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просуваються на Покровському напрямку. Ворог захопив селище Птиче. Також противник просунувся біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.

Напередодні президент Зеленський розповів, що українські військові продовжують тримати оборону на Покровському напрямку. Ситуація там одна з найскладніших. Тому на Ставці було ухвалене рішення про відправку туди додаткових сил.

Нагадаємо, російські окупанти активно тиснуть на позиції українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони намагаються не допустити подальшого просування ворога, однак, іноді змушені відступати, щоб не потрапити в оперативне оточення.

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