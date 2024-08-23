'Важка втрата': майор НГУ пояснив наслідки окупації росіянами Покровська

Майор НГУ зазначив, що у випадку окупації росіянами Покровська, Сили оборони втратять ще один логістичний маршрут для Лимано-Бахмутського напрямку.

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Майор НГУ пояснив наслідки окупації росіянами Покровська / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російське військово-політичне командування не стало перекидати підрозділи з Покровського напрямку для боїв на території Курської області. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко.

За його словами, окупація росіянами міста Покровськ в Донецькій області буде означати втрату важливого логістичного маршруту для забезпечення Лимано-Бахмутського напрямку.

"Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко. відео дня

Майор НГУ підкреслив, що росіяни не перекидають свої війська з Покровського напрямку на Курщину, а продовжують активні наступальні операції, використовуючи то більші, то менші підрозділи.

Кожубенко також зазначив, що бригада "Рубіж" утримує свої позиції, не дозволяючи противнику просуватися на напрямках удару, де росіяни ведуть штурмові дії.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ росіян на Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагається захопити Покровськ у Донецькій області, щоб створити плацдарм для можливого наступу на Дніпро і Запоріжжя. Незважаючи на операцію ЗСУ на Курщині, ворог не зменшив свого тиску на Покровськ і вже знаходиться приблизно за 10 кілометрів від міста, повідомляє The Economist.

Навіть якщо російські війська наблизяться до Покровська, вони можуть застрягти в передмісті та промисловій зоні, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

Народна депутатка Мар'яна Безугла зазначила, що на Донеччині немає чітко встановленого адміністративного кордону, і захоплення Покровська може відбутися найближчим часом, що відкриє ворогу шлях на Павлоград.

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