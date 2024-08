Росіяни прорвались під Торецьком і Покровськом: в ISW назвали критичні ділянки фронту

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України під час контратакуючих дій, скоріш за все, мали успіх на лінії Сватове - Кремінна. Нині на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька та Покровська.

За даними експертів у звіті ISW зазначили, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що окупанти просунулися до східних околиць цього міста.

Російські загарбники здійснювали наступальні дії під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня.

Крім того, війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, показують, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

24 серпня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її.

23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.