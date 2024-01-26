Окупантів хочуть перекинути на кордон з Україною, мова йде про 3 області РФ - ГУР

Росія займається формуванням ворожих батальонів, які планують відправити на кордон з Україною у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

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РФ хоче перекинути окупантів на кордон з Україною / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Росія хоче перекинути окупантів на кордон з Україною у трьох своїх областях. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Ворог формує загони з прикордонників. Їх планують перекинути на кордон у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Таку інформацію розвідка отримала під час перехоплення телефонної розмови між двома окупантами, які нині проходять "службу" на території окупованої Абхазії. Це обговорювали кадровики Сухумського прикордонного загону - капітал Юсібов та прапорщик Зімсков. Вони проходять службу на прикордонній заставі міста Очамчире.

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Окупанти особисто обговорювали формування списків для відправки на російсько-український кордон на постійній основі.

"Живемо одним днем, перспектив нема ні в кого", - казав Юсібов.

Дивіться відео про перекидання російських підрозділів на український кордон:

Росіяни готуються перекидати війська на український кордон / фото: скріншот

Війна в Україні

26 січня стало відомо про те, що Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту. Українська армія просунулась на південний захід від окупованого росіянами Донецька у напрямку Роботиного Запорізької області, вважають американські аналітики.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що українські військові вибили окупантів і захопили нові рубежі на Запоріжжі. Федоров також уточнив, що українські захисники відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного на Запоріжжі.

Згодом в МВА розповіли про перелом у боях за Авдіївку. За словами очільника Авдіївської МВА, росіяни використовують тактику загороджувальних загонів черед велику кількість так званих відмовників. Він вважає, що в найближчий час противник буде штурмувати Авдіївку та буде намагатися направити туди все більше й більше сил.

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