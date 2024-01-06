'Належне реагування готується': ГУР висловилось про можливий наступ РФ на Харків

Юсов наголосив на важливості тверезого підходу до інформаційних подій, застерігаючи від панічних настроїв.

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В ГУР прокоментували ризик наступу Росії на Харківську область / Колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова бригада, gur.gov.ua

Україна володіє повною інформацією щодо подій на кордоні з Росією, Білоруссю та іншими країнами. Не треба піддаватись панічним настроям, оскільки у разі потреби українські військові готові реагувати. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо NV".

"Україна найбільше сьогодні володіє інформацією про те, що відбувається на українських кордонах і з Росією, і з Білоруссю та іншими державами. Звичайно, ми активно обмінюємося інформацією з нашими партнерами і вся справжня найбільш актуальна інформація відома і нашим партнерам, і, безумовно, українським Силам безпеки і оборони. Належне реагування готується", - заявив Юсов.

За його словами, інформаційні акції можуть бути або в інтересах ворога, або в рамках реалізації свободи слова і інформаційної політики. Юсов закликав реагувати на них з обережністю та розсудливістю.

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"Але ми повинні на це тверезо реагувати, а не піддаватися якимсь панічним настроям", - додав речник ГУР.

Повторний наступ Росії на Харків

Нагадаємо, 4 січня у виданні The Telegraph опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що 15 січня Росія може розпочати новий наступ біля Харкова. Готуючись до наступу росіяни можуть посилити повітряні атаки.

Також глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти активізувалися в районі Куп'янськ-Вузлового, Синьківки, Іванівки та Петропавлівки. Російські окупанти намагаються повернути контроль над Куп'янськом, що може вказувати на можливу спробу наступу на Харків.

Як раніше повідомлялось, українська розвідка виявила зосередження сил і засобів Росії на Куп'янського напрямку, але не може точно підтвердити можливий наступ. Представник Головного управління розвідки Міноборони, Андрій Черняк додав, що Росія вже намагалася провести операції в районі, але безуспішно.

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