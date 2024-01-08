Новий наступ росіян на Харків: екс-командир 'Айдару' прокоментував дії ворога

Експерт зазначив, що росіянам навряд вдасться прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині для подальшого наступу на Харків.

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Екс-командир "Айдару" прокоментував дії ворога на Харківщині / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

З початку повномасштабного вторгнення окупанти постійно атакують Харківщину. Однак, на Харківщині існує добре організована оборона, і "м'ясні штурми" по рівнинній місцевості не принесуть результату для російських військ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів екс-командир роти батальйону "Айдар" та військовий експерт Євген Дикий.

Він також зазначив, що захопити позиції Сил оборони України на Харківщині за допомогою "м'ясних штурмів" неможливо через активну роботу артилерії ЗСУ.

"Я поки що не бачу передумов, щоб росіяни прорвали нашу лінію оборони на Харківщині, — акцентує військовий експерт. — Можливо, вони розраховують в найкоротший час впоратись з Авдіївкою і перекинути під Харків свої сили, але згідно з моєю інформацією, в окупантів нічого не вийде: Авдіївка тримається", - вказує експерт. відео дня

За словами Євгена Дикого, Авдіївка відрізняється від Бахмута, де майже взагалі не було фортифікацій. Авдіївка схожа на "Азовсталь" і є дуже міцним об'єктом, який навіть важко знищити бомбардуваннями. Тому експерт вважає, що сценарій, коли окупантам взагалі не вдасться взяти Авдіївку, є цілком реальним.

Коментуючи бойову роботу Сил оборони України по військових цілях в російському Бєлгороді, аналітик зазначив, що на цьому напрямку війна триває з початку повномасштабного вторгнення, але раніше вона була менш інтенсивна. За його словами, з квітня 2022 року, коли окупанти втекли з півночі, стрілянина на кордоні ніколи не припинялась.

"На цьому напрямку активно застосовувались як міномети, так і РСЗВ "Град", — зазначає ветеран. — Наївно думати, що росіяни там грали "в одні ворота", тому там теж активно працюють ЗСУ", - резюмував Євген Дикий.

Наступ росіян на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, британське видання The Telegraph опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що російські окупаційні війська готуються до "нового наземного наступу в Харківській області у районі Куп'янська".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував можливий наступ РФ на Харків, закликавши не піддаватися паніці та зазначивши, що розвідці відома ситуація на кордоні.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що війська РФ намагаються проводити активні наступальні дії на Куп'янському напрямку ще з жовтня. Ворог проводить щоденні атаки, але без успіху.

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