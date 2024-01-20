Нова атака РФ на Харків: Маломуж оцінив загрозу

Спочатку армія країни-агресора РФ хоче зайняти більш зручні оперативні позиції - передусім Куп'янськ.

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Микола Маломуж оцінив ризик нового наступу РФ на Харків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

У російських окупантів є плани щодо наступу на Харків, але вони стосуються віддаленої перспективи. Про це під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, спочатку росіяни хочуть зайняти більш зручні оперативні позиції - перш за все, щоб не лише створити передумови для свого наступу, а й погіршити наші оборонні позиції. А саме - витіснити ЗСУ на відкриту місцевість, в поля або лісопосадки, потім задіяти бронетехніку і ракетні системи, а вже далі просуватися вглиб Харківщини.

"Ці плани відомі та зрозумілі, тому ми постійно їм протидіємо. Більш того, ми ще й знищуємо резерви ворога по всій лінії фронту, особливо на Сході, під Куп'янськом, а також частково в Луганській та Донецькій областях. Майже щодня ми знищуємо близько тисячі окупантів, приблизно стільки ж отримують важкі поранення, а, отже, виходять з ладу в один момент", - сказав Маломуж.

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Генерал додав, що скільки б не говорили про колосальні людські резерви Російської Федерації, проте такі втрати є величезними і відчутними навіть для неї.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ризик наступу на Харків

Заяви кремлівських чиновників про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Повідомлення про наступ росіян у Харківській області є пропагандою ворога. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що Сили оборони України на даний момент не зафіксували підготовки агресора Росії до наступу на Харків. ЗСУ заздалегідь побачать такі заходи, якщо вони будуть. Однак потрібно не забувати, що ворог сильний, володіє великою кількістю ресурсів, не рахується з втратами і задіяв дуже великі сили в ході свого нинішнього наступу.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи загрозу наступу на Харків, закликали не піддаватися панічним настроям. Розвідці відомо, що відбувається на кордоні, військові готові до будь-яких сценаріїв.

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