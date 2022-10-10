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Окупанти атакували Київ ракетами: загинули 8 людей, 24 мирних жителя отримали поранення

10 жовтня 2022, 10:01

10 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Прогриміли вибухи в центрі міста.

Ракетний удар по Києву РФ завдала вранці 10 жовтня
Ракетний удар по Києву РФ завдала вранці 10 жовтня / Фото УНІАН, twitter.com/JimmySecUK

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Прогриміли вибухи в Шевченківському районі столиці.

Внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирних жителяотримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

У пресслужбі Нацполіції України повідомили, що на даний час на місцях влучань працюють профільні служби.

"Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці", - йдеться у повідомленні.

  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби їдуть на місця. Деталі згодом", - написав міський голова.

Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані й загиблі в результаті декількох влучень в Києві у різних місцях.

У Мережу потрапили кадри одного з "прильотів". Дівчина, яка йшла містом, знімала відео і розповідала, що щойно бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. На щастя, дівчина залишилася жива.

У мережі також з'явилися інші кадри з місць "прильотів".

У центрі Києва горять авто після ракетного удару
У центрі Києва горять авто після ракетного удару

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