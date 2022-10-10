Окупанти атакували Київ ракетами: загинули 8 людей, 24 мирних жителя отримали поранення

10 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Прогриміли вибухи в центрі міста.
У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Прогриміли вибухи в Шевченківському районі столиці.
Внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирних жителяотримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.
У пресслужбі Нацполіції України повідомили, що на даний час на місцях влучань працюють профільні служби.
"Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Києву 10 жовтня
В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.
"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби їдуть на місця. Деталі згодом", - написав міський голова.
Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані й загиблі в результаті декількох влучень в Києві у різних місцях.
У Мережу потрапили кадри одного з "прильотів". Дівчина, яка йшла містом, знімала відео і розповідала, що щойно бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. На щастя, дівчина залишилася жива.
У мережі також з'явилися інші кадри з місць "прильотів".
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