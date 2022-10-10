Мешканка Києва випадково зафільмувала ракетний удар по Києву - дівчину накрило вибуховою хвилею

Дівчина, яка йшла містом, знімала відео і розповідала, що щойно бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. Дівчина жива.
У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Прогриміли вибухи в центрі міста. У Мережу потрапили кадри одного з "прильотів".
Дівчина, яка йшла містом, знімала відео і розповідала, що щойно бачила проліт ракети. У наступний момент її накрило вибуховою хвилею. На щастя, дівчина залишилася жива.
Ракетний удар по Києву 10 жовтня
В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.
"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби їдуть на місця. Деталі згодом", - написав міський голова.
Прессекретар ДСНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані та загиблі внаслідок декількох влучань в Києві в різних місцях. Інформація уточнюється.
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