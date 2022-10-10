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Під Сумами безпілотник агресорів вбив маму трьох дітей: її чоловік і син служать у ЗСУ

10 жовтня 2022, 08:24

Російські окупанти, пише військовий губернатор Сумщини Дмитро Живицький, з дрона скинули гранату в центр Митропілля, де зазвичай відпочивають місцеві жителі.

Суми, обстріл
Під Сумами безпілотник агресорів вбив маму трьох дітей / Колаж фото Д. Живицького

Російські окупанти у неділю, 9 серпня, за допомогою безпілотника обстріляли центр села Митропілля, що на Сумщині. Про це повідомив військовий губернатор Сумської області Дмитро Живицький.

За словами чиновника, росіяни вбили 41-річну матір трьох дітей (причому старший син жінки і чоловік служать в лавах ЗСУ).

Російські окупанти з дрона скинули гранату в центр Митропілля, де зазвичай відпочивають місцеві жителі. Через вибух важко поранило 41-річну працівницю магазину - через численні поранення вона померла в лікарні.

Без матері залишилося троє дітей.

Обстріл, Суми

"У цей час було біля магазину чимало людей, звичайних мирних жителів, які відпочивали. І коли жінку рятували, росіяни скинули сюди ж ще одну гранату з дрона! Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав. Чи бачив ворог, що цілив мирний об'єкт? Що там були мирні цивільні люди? Безперечно. Це навіть гірше тероризму", - написав Живицький.

Обстріл, Суми

Нагадаємо, раніше радник офісу президента Олексій Арестович заявив про те що українці в Сумах здійснили справжній подвиг. Практично без військових підрозділів, тільки з територіальною обороною, їм вдалося зупинити елітні танкові дивізії військ Росії.

Їх партизанська війна відрізала поставки окупантам, в результаті чого загарбники вийшли з регіону раніше, ніж заявили про відхід з Київської та Чернігівської областей.

Пізніше в офісі Генерального прокурора заявляли - на Сумщині окупанти на військовій техніці навмисно наїхали на сім'ю, яка пішки йшла по дорозі.

"Рухалася колона військової техніки Російської Федерації. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, скоїв наїзд на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. В результаті постраждала сім'я - 15-річний підліток і його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - розповіли слідчі.

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