Білорусь могла запустити передачу Росії важкої бронетехніки – ЗМІ

Лукашенко, схоже, почав надавати Путіну озброєння - ЗМІ / Колаж Reuters, соцмережі

Військове керівництво країни-агресорки Росії працює над пошуком додаткових ресурсів, щоб продовжувати військову агресію проти України. В окупантів нестача артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до РСЗВ. Постачає росіянам військову техніку Білорусь. У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксована, ймовірно, відправка танків.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ у неділю, 9 жовтня, війська РФ відчувають дефіцит артилерійських снарядів, мінометних мін і комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Українські військові зазначили, що "надійним постачальником" для Росії залишається Білорусь, яка постачає їй озброєння зі своїх військових складів і арсеналів.

У Генштабі вважають, що незабаром буде перекидання на територію РФ ще 13 ешелонів з боєприпасами і матеріально-технічними засобами.

Відео можливого перекидання військової техніки з Білорусі до Росії

Зокрема, Беларускі Гаюн у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому військова техніка, яка, імовірно, прямує з Білорусі до Росії.

Як зазначили експерти, відео знято на станції Орша Вітебської області. Дата зйомки - орієнтовно ранок, 9 жовтня. На відео помітні як мінімум 12 танків Т-72А і вагон з військовими.

Примітно, танків Т-72А немає на озброєнні Білорусі. Там основним танком вважається машина Т-72Б. Це свідчить про те, що такі танки навряд чи були відправлені на "модернізацію" до РФ.

По відео можна зробити висновок, згідно з яким Білорусь почала передавати Росії важку бронетехніку, яку Мінськ зняв з консервації.

Військова техніка Білорусі, яка може йти в Росію / Соцмережі

Лукашенко у війні проти України

Самозваний глава Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив заяву про те, що він підтримує Росію у війні проти України . За його словами, Мінськ нібито вірить у "демілітаризацію" української держави. Також Лукашенко побоюється, мовляв, ядерної зброї на території України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова Лукашенка, який говорив, що у Києві, мовляв, присутній "конфлікт між Зеленським і військовими". Чиновник зазначив, що Лукашенко постійно бреше з метою дискредитації України.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагався попросити у Путіна надати йому ядерну зброю. Мовляв, щоб не допустити будь-якого впливу Заходу на ситуацію в республіці. Втім, сам Лукашенко навряд чи піде на такий крок.

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