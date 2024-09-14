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Окупанти атакували енергообʼєкт в одній із областей України: що відомо

Марія Николишин
14 вересня 2024, 11:52
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За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
Окупанти атакували енергообʼєкт в одній із областей України: що відомо
Окупанти атакували енергообʼєкт в Сумській області / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія атакувала енергооб'єкт у Сумській області в ніч проти 14 вересня. Один працівник загинув, ще семеро було поранено. Про це повідомляє Міненерго.

"У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

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За даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 14 вересня атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад 70 безпілотників Shahed, більшість із яких було збито авіацією, мобільними вогневими групами та силами ППО.

У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував Україну 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Крім того, у ніч на 12 вересня російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Це була вже сьома атака на столицю з початку місяця. Усі дрони були збиті на підльоті до міста.

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