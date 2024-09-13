Нічна атака РФ по Україні: які наслідки та скільки дронів вдалось збити

Ворожі ударні БпЛА збили у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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Нічна атака РФ по Україні / колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував Україну 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил в Telegram.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БпЛА у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей", - йдеться в повідомленні.

Деталі роботи ППО / фото: Повітряні Сили

Додамо, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські війська в ніч проти 13 вересня атакували Одесу та район дронами.

відео дня

"Ворог випустив "Шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО", - розповів він.

За даними голови ОВА, постраждала одна людина.

"У 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці", - зазначив Кіпер.

Крім того, внаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджені чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

В свою чергу, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі у Миколаєві працювали сили протиповітряної оборони. У результаті уламки збитого дрона впали на територію продовольчого підприємства.

"На місці виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували", - повідомив мер.

Сєнкевич уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждалих у Миколаєві немає. Фахівці обстежують прилеглу територію для перевірки, чи пошкоджено житловий сектор.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 12 вересня у Харкові пролунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів КАБами по місту.

У ніч на 10 вересня в Києві та області, а також в інших регіонах України оголошувалася повітряна тривога. Біля Києва було чути звуки вибухів - протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

У ніч на суботу, 7 вересня, у Києві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги і попередження про атаку ударних безпілотників армії РФ. Унаслідок атаки російських ударних БпЛА в кількох районах Києва було зафіксовано падіння уламків.

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