На Сумщині росіяни вперше застосували нову гібридну зброю: скинули 11 бомб

У Сумській області російські окупанти вперше застосували нові бомби по населенню.

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Сумську область обстріляли новою зброєю / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/Sumy_news_ODA

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби.

"Сьогодні протягом дня на Сумщині ворог вперше застосував нові бомби - універсальні міжвидові планувальні боєприпаси, певний гібрид між бомбою та ракетою. Їх було запущено 11", - розповів начальник Сумської ОВА в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Що відбувається на Сумщині

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили про те, що окупанти просуваються на трьох напрямках і "кинули оком" на Сумщину. Окрім штурмів на східному та південному напрямках, ворожа армія здійснила спробу прорватися у три населені пункти на півночі України.

відео дня

Російські окупанти обстріляли центр Глухова на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще 12 цивільних отримали поранення. Також в результаті атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби.

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію. Глава Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення. Йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей.

Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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