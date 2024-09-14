РФ атакувала Україну понад 70 'шахедами': Зеленський зробив заяву

Завдяки чіткій і злагодженій роботі мобільних вогневих груп більшість запущених агресором Росією безпілотників вдалося збити, сказав Володимир Зеленський.

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Українські військові збили більшість ворожих БПЛА - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

Російські окупаційні війська вночі 14 вересня атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад 70 безпілотників Shahed, більшість із яких було збито авіацією, мобільними вогневими групами та силами ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він подякував українським захисникам за за роботу.

"Цієї ночі ворог запустив понад 70 "шахедів" по всій Україні. Завдяки силам наших оборонців більшість збито. відео дня Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба!" - написав Зеленський.

Також глава держави додав, що Україна потребує посилення можливостей із захисту повітряного простору, і відповідна робота вже триває.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про іранські дрони Shahed / Інфографіка: Главред

Атака Росії на Україну "шахедами" вночі 14 вересня - головні новини:

Війська РФ атакували низку регіонів України іранськими безпілотниками. Було оголошено повітряну тривогу. У Києві та Одесі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони. БПЛА фіксували в Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській і Херсонській та інших областях.

Сили оборони України збили 72 "шахеди", повідомили у Повітряних силах.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "шахедів" з напрямків Курськ, Єйськ - рф, Чауда - Крим. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - сказали у ЗС ЗСУ.

Ворожі безпілотники збивали в повітряному просторі 12 областей.

"У результаті протиповітряного бою збито 72 ворожих ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Крім того, два ворожі безпілотники локально втрачено на території України, ще два - повернулися в Росію!" - підкреслюється в повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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