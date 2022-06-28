Окупанти "анонсують" хімічну атаку по Одеській області/ Reuters, Радіо Свобода

Окупанти "анонсували" потужну хіматаку по Одеській області, і, швидше за все, планують звинуватити в цьому українських військових, йдеться в заяві Міністерства оборони Росії.

Так, Міноборони Росії заявляє, що Україна нібито готує провокації для звинувачення Збройних сил РФ у застосуванні хімічної зброї проти цивільних людей.

У Міністерстві заявляють, що для цього в санаторій Міністерства охорони здоров'я України "Приморський" (Курортне, Одеська область) 18 червня приїхали співробітники СБУ. Вони нібито "опрацьовували з керівництвом установи питання прийому, розміщення та надання медичної допомоги постраждалим від ураження хімічними (отруйними) речовинами".

Також мністерство "попереджає" Захід, ООН, Червоний Хрест і організацію із заборони хімічної зброї, що повідомлення про подібні "провокації" широко поширяться в західних ЗМІ і на різних інтернет-ресурсах.

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Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

У результаті попадання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м кв.

Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. В результаті попадання ракети в житловий будинок постраждали шестеро людей.

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