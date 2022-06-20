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Другий за день ракетний удар по Одесі: у місті пролунали потужні вибухи

20 червня 2022, 14:07

В Одесі оголошена повітряна тривога і був "приліт". Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційної інформації поки що немає.

В Одесі прогримів потужний вибух вдень 29 червня
В Одесі прогримів потужний вибух вдень 20 червня

У понеділок, 20 червня, російські окупанти здійснили вже другу ракетну атаку на Одесу. За даними ЗМІ, в місті прогримів сильний вибух. Над Одесою піднімається дим.

Як пишуть Telegram-канали, в місті був "приліт". Деталі не уточнюються.

Офіційної інформації поки що немає.

Над Одесою піднімається дим
Над Одесою піднімається дим

Пізніше стало відомо про ще один вибух в Одесі:

Як повідомляв Главред, рано вранці в понеділок, 20 червня, в Одесі пролунали вибухи. Над містом було видно дим.

Пізніше офіційно підтвердилося, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Внаслідок успішної роботи протиповітряної оборони загрозу було ліквідовано.

За інформацією оперативного командування "Південь", РФ атакувала Одеську область крилатими ракетами типу "Онікс".

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