Опинився в епіцентрі подій: топ-чиновник Єврокомісії прибув до Києва під час атаки дронами

Петер Вагнер прибув у Києві під час атаки дронами / Колаж фото УНІАН, скріншот

У той час, коли Росія тероризувала жителів і гостей Києва іранськими дронами-камікадзе, до столиці прибув чиновник Єврокомісії Петер Вагнер. Він опинився в центрі Києва. Тривога застала його прямо на столичному вокзалі. Фото він опублікував на своїй сторінка у Twitter.

Глава Служби інструментів зовнішньої політики ЄС прибув до Києва, щоб обговорити важливі для України питання.

Він вирішив не скасовувати свій візит через небезпеку.

"Назад до Києва - з прекрасним сходом сонця і ще однією російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю перших зустрічей з реагування на кризу - від боротьби з насильством щодо жінок до боротьби з дезінформацією і розслідування воєнних злочинів, а також розмінування", - написав Петер Вагнер.

Петер Вагнер прибув у Києві під час атаки дронами / скріншот

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 3 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

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