УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Опинився в епіцентрі подій: топ-чиновник Єврокомісії прибув до Києва під час атаки дронами

17 жовтня 2022, 13:06

Тривога застала Петера Вагнера прямо на столичному вокзалі.

Петер Вагнер в Києві
Петер Вагнер прибув у Києві під час атаки дронами / Колаж фото УНІАН, скріншот

У той час, коли Росія тероризувала жителів і гостей Києва іранськими дронами-камікадзе, до столиці прибув чиновник Єврокомісії Петер Вагнер. Він опинився в центрі Києва. Тривога застала його прямо на столичному вокзалі. Фото він опублікував на своїй сторінка у Twitter.

Глава Служби інструментів зовнішньої політики ЄС прибув до Києва, щоб обговорити важливі для України питання.

Він вирішив не скасовувати свій візит через небезпеку.

"Назад до Києва - з прекрасним сходом сонця і ще однією російською повітряною атакою. З нетерпінням чекаю перших зустрічей з реагування на кризу - від боротьби з насильством щодо жінок до боротьби з дезінформацією і розслідування воєнних злочинів, а також розмінування", - написав Петер Вагнер.

Петер Вагнер в Києві
Петер Вагнер прибув у Києві під час атаки дронами / скріншот

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. В результаті удару "шахіда" по будинку відразу вдалося врятувати 18 людей. Пізніше з-під завалів дістали постраждалу бабусю, жінка жива. Також відомо, що під час рятувальної операції було витягнуто тіла 3 загиблих людей.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі.

"Всю ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є попадання в житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає тільки справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

Він також поділився моторошними кадрами з центру столиці, на яких видно, як горить будинок після "прильоту".

Також в мережі з'явилося відео з нагрудної камери поліцейського, яка зафіксувала момент попадання дрона в житловий будинок.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні Еврокомиссия дрони вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:35

Чекали на дитину: внаслідок ранкової атаки росіян загинуло молоде подружжя киян

14:14

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

14:00

Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою

14:00

Росія влаштує ядерний Армагеддон, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим – ФесенкоВідео

13:58

Виростуть лише великі головки: коли садити озиму цибулю і часник в 2022 роціВідео

Реклама
13:45

"Відчайдушні та ганебні атаки": у США прокоментували ранкові удари росіян по Києву

13:42

"Це жах": український телеведучий показав свій будинок, після попадання дрона-каміказде

13:33

Окупанти вдарили ракетами по Сумщині: є загиблі та поранені, під завалами досі перебувають людиФотоВідео

13:06

Опинився в епіцентрі подій: топ-чиновник Єврокомісії прибув до Києва під час атаки дронамиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 18 жовтня 2022: Терезам - інтриги, Скорпіонам - випробування, Водоліям - везінняВідео

12:37

"Через день буде повномасштабний наступ": окупант поскаржився на тиск ЗСУ під Херсоном

12:28

У Миколаєві дрони пошкодили цистерни з тисячами тонн олії: вона тече вулицями

12:23

Переговори з Кремлем можуть відновитися, якщо РФ зазнає безповоротної поразки в Україні - експерт

12:19

Колишня дружина Віталія Кличка показала витончену фігуру в тісних штанцях

12:13

"Вибухнув за 50 метрів від нас": правоохоронці героїчно збили "шахід" у КиєвіВідео

12:03

"Динамо" передало прикордонникам катерВідео

11:50

Удар дронів по житловій багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до трьох осібВідео

11:18

До України йдуть дощі та мокрий сніг: де вдарить негода

11:08

Повторний напад на Україну з боку Білорусі буде: офіцер ЗСУ назвав умовуВідео

10:26

Під завалами чутно голоси людей: з'явилися кадри з місця попадання "шахіда" по будинку в КиєвіВідео

Реклама
10:16

"Війна стане безпощадною": Фесенко розповів, чим загрожує Росії ядерний удар по УкраїніВідео

10:13

"Буде завалювати фронт трупами": Путін збрехав про завершення мобілізації в РФ - ЗМІВідео

09:54

Армія України завдала ударів по військам РФ на Запоріжчині: виведено з ладу 150 окупантів

09:49

Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищемВідео

09:31

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

09:24

ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млнВідео

09:12

Маріуполь, Енергодар і Крим: в ISW назвали стратегічні точки, які ЗСУ повинні звільнитиВідео

09:00

Ціни кусаються дедалі болючіше: що з цінами на харчі в Україні і які прогнози

08:32

Повторна атака Києва дронами: у столиці прогриміли два вибухи

08:26

Це лише перший акт третьої світової війниПогляд

08:18

Гороскоп на сьогодні 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

08:08

"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

08:07

"Штати і Захід будуть відповідати асиметрично": експерт пояснив, чому РФ погрожує ядерною зброєю

07:57

Автоматна черга в спину дитині: на Херсонщині окупанти вбили хлопчика, який ніс гуманітаркуВідео

06:58

Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

06:42

Понад $ 4 млн перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили під Бахмутом найдорожчий танк військ РФВідео

06:13

Ізраїль відмовчується з приводу Ірану, а даремноПогляд

06:10

Нове бомбардування і тривала війна: астрологи склали гороскоп для України до кінця рокуВідео

03:20

Шалені кекси за 5 хвилин: неперевершений рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

03:10

Проблеми будуть не лише із забезпеченням солдатів: експерт розповів про труднощі окупантівВідео

Реклама
02:32

Кайя Гербер вийшла на подіум у прозорому вбранні без білизни

02:02

Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізаціюВідео

01:30

Україна задубіє до -5°: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали датиВідео

00:51

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

00:38

Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

16 жовтня, неділя
23:52

Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопадВідео

23:23

Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українцівВідео

23:11

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

22:53

Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадриВідео

22:33

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти