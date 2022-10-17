У Миколаєві дрони пошкодили цистерни з тисячами тонн олії: вона тече вулицями

Олія заливає вулиці Миколаєва / Фото novosti-n.org

У ніч на понеділок, 17 жовтня, російські окупанти атакували Миколаїв за допомогою іранських дронів-камікадзе. Два з них вибухнули на території одного з підприємств міста. Були пошкоджені дві ємності з соняшниковою олією.

Як повідомляє місцеве видання Новости N, масло витікає з пробоїн, ним залиті вулиці міста.

Одразу після влучання на підприємстві виникла пожежа.

Займання вдалося швидко локалізувати.

Після удару дронів в Миколаєві спалахнула пожежа / Фото novosti-n.org

Однак з пробоїн в гігантських цистернах (місткістю близько 7,5 тисячі тонн кожна) почала витікати рослинна олія. Вона залило територію підприємства і тече вулицями міста. За словами місцевих кореспондентів, рідина стікає в міську зливову каналізацію.

"Керівництвом підприємства вживаються заходи щодо усунення витоку масла і запобігання негативних екологічних наслідків", – повідомляє видання.

Атака дронів на Київ 17 жовтня

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що 28 дронів вранці летіли в бік Києва. Більшість з них були збиті. У Києві пролунали всього 5 вибухів.

З-під завалів будинку в Шевченківському районі витягли тіла двох загиблих.

Президент України відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі.

"Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав Володимир Зеленський.

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