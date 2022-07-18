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Полювання почалося: Віталій Кім платитиме по 100 доларів за "голови" зрадників

18 липня 2022, 20:30

У Миколаєві шукають людей, яких окупанти найняли для коригування ракетних ударів.

Віталій Кім, російська ракета
Кім платитиме тим, хто здаватиме коригувальників вогню / Колаж Віталій Кім, Міноборони РФ

У Миколаєві починається активне "полювання" на зрадників, які допомагають окупантам наносити ракетні удари по Україні. Люди, які будуть здавати коригувальників, зможуть отримати по 100 доларів. Таку винагороду анонсував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він акцентував увагу на тому, що це в кілька разів більше, ніж платять окупанти своїм "найманцям".

"Росіяни платять через телеграм-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути для росіян коректувальниками ракетних ударів. Вони платять копійки - 1000-1500 грн. Коригувальників ми все одно затримуємо. Але такий час, що потрібно допомагати. Я буду платити 100 доларів кожному, хто буде повідомляти про коректувальників", - сказав Віталій Кім.

Він пообіцяв опрацювати всі необхідні для цього механізми і зазначив, що "вже можна придивлятися до негідників, які допомагають росіянам". Варто відмітити, "виплати від Кима" діють тільки на території Миколаївської області.

Нагадаємо, після жахливого ракетного обстрілу Вінниці, який забрав життя щонайменше 24 людей, правоохоронці затримали кілька десятків людей. Їх почали допитувати, оскільки передбачається, що серед них є навідники окупантів.

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Військові РФ обстріляли Миколаїв

Російські загарбники в ніч на 18 липня масово обстріляли Миколаїв. У місті прогриміла серія потужних вибухів - близько 10 вибухів.

Як передавав пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, окупанти потрапили, зокрема, в автосалон і салон з продажу сільськогосподарської техніки.

Минулої ночі окупанти також обстріляли ракетами Миколаїв. По місту було випущено 10 ракет. У місцях влучень спалахнули пожежі. Мер міста Олександр Сєнкевич закликав жителів не ігнорувати правила безпеки. Нагадаємо, 15 липня РФ запустила 10 ракет по Миколаєву - окупанти вдарили по двох університетах міста.

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війна в Україні Миколаївщина російське вторгнення Віталій Кім
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