Не Миколаїв: Кім розповів, яке місто України армія РФ може атакувати наступним

Віталій Кім назвав наступну можливу мету окупантів/ Фото Миколаївська ОДА, Facebook

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що російські окупанти можуть обійти Миколаїв та піти на захоплення Одеси.

За його словами, зараз немає скупчення військ і не йде підготовка до нападу ворога на Миколаївському напрямку, тому що усі сили армії РФ сконцентровані на сході України. При цьому дії загарбників нелогічні.

"Їм потрібно, щоби ми жили гірше, ніж вони. Для того, щоб електорат Путіна не говорив: "Дивіться, в українців вийшло жити добре, процвітати після революції. Давайте і у нас!". Тобто їхня мета - знищення економіки України і підняття свого рейтингу", - сказав Кім в інтерв'ю виданню Українська правда.

Він вважає, що в цьому контексті окупантам не потрібен Миколаїв, тому що там не так багато того, що можна вивозити і красти.

"Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що у них Миколаїв як стратегічна точка. Вони можуть його обійти та піти в бік Одеси", – припустив глава ОВА.

Кім також розповів, що росіяни вже знищили або пошкодили близько 6200 об'єктів в Миколаєві, з них близько 4000 - це будівлі, будинки, приватні й багатоповерхові. Також серед пошкоджених будівель понад 200 лікарень.

"Дуже багато інфраструктури зараз. Втричі більше, ніж було 2 місяці тому", – додав глава ОВА.

Як повідомляв Главред, Росія завдає ракетних ударів по багатьох містах України, зокрема і по Миколаєву. Рано вранці 29 червня окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці.

Вранці 5 липня в Миколаєві також прогриміли вибухи. Перед цим була оголошена повітряна тривога. Після одного з" прильотів " в місті спалахнула сильна пожежа.

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