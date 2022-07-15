Кривавий ракетний удар по Вінниці: нові подробиці рятувальної операції

У Вінниці рятувальники шукають 11 осіб, які зникли безвісти / ДСНС України

У результаті вчорашнього потужного ракетного удару по центру Вінниці зниклими безвісти вважається 11 осіб. повідомляє пресслужба ДСНС України.

За інформацією рятувальників, тривають аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів у Будинку Офіцерів. Наразі лише половина завалів була розібрана.

У результаті обстрілу:

пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків;

40 автомобілів;

загинуло 23 людини (з них 3 дитини);

звернулося за допомогою 197 осіб;

з них 80 госпіталізовані (з них 3 дитини);

триває пошук 11 осіб зв'язок з якими відсутній.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють 3 кінологічних розрахунки. Всього до робіт залучено 445 осіб та 74 одиниці техніки.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

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