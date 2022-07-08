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Віталій Кім розповів, яким став Зеленський після 24 лютого

8 липня 2022, 11:23

Президент переживає за те, що відбувається в країні, і пропускає через себе особисто.

Зеленський, Кім
Зеленський і Кім / president.gov.ua, скріншот

Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім розповів, як змінився президент України Володимир Зеленський після масштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Як каже Кім в інтерв'ю Українській правді, президент дуже змінився з початку 24 лютого.

"Президент Зеленський якось змінився з 24 лютого?"- запитав у Кіма журналіст, відмітивши, що вони зустрічалися 18 червня під час візиту президента в Миколаїв.

"Президент, справжній президент, країни яка воює, не може не змінитися, - заявив Кім. - На нашому президентові зараз велика відповідальність. І він, звичайно, переживає за те, що відбувається в країні, і пропускає через себе особисто. Він став більш втомленим".

При цьому Кім підкреслив, що з самовидержкою і силою у Зеленського "все добре".

"Але видно, що він - президент країни, яка воює", - підсумував Кім.

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Як раніше писав Главред, Віталій Кім ошелешив зізнанням. Кім зізнався, що в гніві він страшний і жорстокий.

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війна в Україні Володимир Зеленський Віталій Кім
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