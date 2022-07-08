Віталій Кім розповів, яким став Зеленський після 24 лютого

Президент переживає за те, що відбувається в країні, і пропускає через себе особисто.
Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім розповів, як змінився президент України Володимир Зеленський після масштабного вторгнення військ Росії в Україну.
Як каже Кім в інтерв'ю Українській правді, президент дуже змінився з початку 24 лютого.
"Президент Зеленський якось змінився з 24 лютого?"- запитав у Кіма журналіст, відмітивши, що вони зустрічалися 18 червня під час візиту президента в Миколаїв.
"Президент, справжній президент, країни яка воює, не може не змінитися, - заявив Кім. - На нашому президентові зараз велика відповідальність. І він, звичайно, переживає за те, що відбувається в країні, і пропускає через себе особисто. Він став більш втомленим".
При цьому Кім підкреслив, що з самовидержкою і силою у Зеленського "все добре".
"Але видно, що він - президент країни, яка воює", - підсумував Кім.
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Як раніше писав Главред, Віталій Кім ошелешив зізнанням. Кім зізнався, що в гніві він страшний і жорстокий.
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