"Екватор загроз ми пройшли": Кім озвучив прогноз по закінченню війни в Україні

Кім озвучив прогноз по закінченню війни в Україні/ скріншот, УНІАН

Віталій Кім заявив, що війна в Україні може закінчитися як у вересні, так і затягнуться на роки.

В інтерв'ю на Youtube-каналі "Орестократия"глава Миколаївської Військової адміністрації зазначив, що давати прогнози – дуже погана ідея.

"Є те, що хоче одна сторона, і те, на що ми не погоджуємося... подальший сценарій залежить від президента і волі народу, від допомоги іноземців, від настрою Путіна в якійсь мірі. Це не рівняння з двома змінними, а з п'ятьма. Тому об'єктивно я можу сказати тільки одне - якщо навіть завтра скажуть, "все, кінець війні і ми відводимо армії", то ще 2-3 місяці триватиме відведення військ, розмінування, сутички", - пояснив Кім.

Він нагадав про прогнози експертів, які говорять, що середина червня-серпня – це будуть основні дати, коли можна буде розуміти, куди йде тренд.

читайте також"Війна закінчиться перемогою України": Касьянов перерахував фактори, які наближають тріумф ЗСУ"Я впевнений, що екватор загроз ми пройшли. Згідно з поганим сценарієм, ми можемо роками загрузнути в гібридній військовій кампанії, якщо Росія продовжуватиме війну, а, наприклад, Захід припинить допомагати нам. Тому тут багато варіацій. У кращому випадку хотілося б, щоб діти у вересні пішли спокійно в наші школи. Відбудувати все не встигнемо, а дітей побачити в школах мирної України хотілося б", - підсумував глава Миколаївської Військової адміністрації.

Раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні може закінчитися в будь-який момент. Це залежить не тільки від контрнаступу ЗСУ, а й від конфлікту, який активно розвивається всередині Росії.

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