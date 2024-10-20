Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

В Одесі на місці "прильоту" спалахнула жорстка пожежа.

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Росіяни вдарили ракетою по Одесі / Колаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти атакували Одесу ракетою. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

"Швидкісна ціль на Одеську область", - йшлося в повідомленні.

Після цього в місті пролунав дуже сильний вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що це був "приліт". На місці удару почалася жорстка пожежа. Величезний стовп вогню і диму було видно в різних районах міста.

відео дня

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно пожежу.

Дивіться відео про ракетний удар по Одесі:

Росіяни вдарили ракетою по Одесі / фото: скріншот

За попередніми даними, росіяни атакували Одесу ракетою Х-31П. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами та ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами в Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

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