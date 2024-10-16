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Росія накопичує ракети для масованої атаки на Україну: усі подробиці

Яна Ставська
16 жовтня 2024, 20:13
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Андрій Коваленко зауважив активність російських військово-транспортних літаків Іл-76.
Росія накопичує ракети для масованої атаки на Україну: усі подробиці
Росія готує удар по Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну, підтвердив керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

Експерт зауважив активність військово-транспортних літаків росіян Іл-76, якими ворог доставляє ракети на аеродроми.

"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - написав він.

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Також здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.

Коваленко не виключає підготовку Росії до нових ударів.

Удар по Україні - які прогнози щодо наступної атаки

До слова, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "шахед", цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Станом на 13 жовтня російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також зафіксована активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

У свою чергу, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити Україною до 300 повітряних цілей - і ракет, і дронів.

Голова МЗС України Андрій Сибіга тим часом підтвердив підготовку ворога до ударів по ядерних енергообʼєктах.

Росія накопичує ракети для масованої атаки на Україну: усі подробиці
Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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