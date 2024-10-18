Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетою

На місці влучання знайшли касетний боєприпас.

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РФ вдарила ракетою по Одесі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Російські окупанти атакували Одесу ракетою. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

РФ вдарила ракетою по Одесі / фото: скріншот

Згодом стало відомо про те, що в обласному центрі прогримів потужний вибух. Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено житлову забудову.

На місці влучання виникла пожежа, туди прибули рятувальники.

відео дня

У Мережі з'явились відео з першими кадрами після влучання ворожої ракети.

Дивіться відео про ракетну атаку на Одесу:

РФ вдарила ракетою по Одесі / фото: скріншот

Наразі тривогу оголошено через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки були пошкоджені будівлі у трьох місцях. Касетна ракета пошкодила триповерховий приватний будинок, 13 приватних будинків, 3 машини. Інформації про постраждалих поки нема.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

У ніч на 17 жовтня в Києві оголошували повітряну тривогу через фіксацію російських ударних дронів. У столиці було чути вибухи. Влада заявляла про роботу ППО.

Унаслідок атаки російських ударних дронів у Деснянському районі Києва було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Даних про постраждалих не надходило.

У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.

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