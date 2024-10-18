Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетою

Російські окупанти атакували Одесу ракетою. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Згодом стало відомо про те, що в обласному центрі прогримів потужний вибух. Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено житлову забудову.
На місці влучання виникла пожежа, туди прибули рятувальники.
У Мережі з'явились відео з першими кадрами після влучання ворожої ракети.
Дивіться відео про ракетну атаку на Одесу:
Наразі тривогу оголошено через рух Одещиною ворожих ударних БпЛА.
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атаки були пошкоджені будівлі у трьох місцях. Касетна ракета пошкодила триповерховий приватний будинок, 13 приватних будинків, 3 машини. Інформації про постраждалих поки нема.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
У ніч на 17 жовтня в Києві оголошували повітряну тривогу через фіксацію російських ударних дронів. У столиці було чути вибухи. Влада заявляла про роботу ППО.
Унаслідок атаки російських ударних дронів у Деснянському районі Києва було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Даних про постраждалих не надходило.
У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.
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