В Україні обмежили використання Telegram: що чекатиме порушників

Юрчишин пояснює, що слідкувати за порушниками в Раді, які використовуватимуть Telegram, буде просто.

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У Раді будуть стежити за дотриманням вимог / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Нещодавно у Верховній Раді обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях. Як саме будуть стежити за дотриманням вимог в Раді розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин інтерв'ю Главреду.

За словами нардепа, контролювати заборону Telegram досить просто.

"Фактично Департамент кібербезпеки цифрового розвитку апарату Верховної ради вже зараз встановлює можливі блокування Телеграми у мережі Верховної Ради. Ще раніше такі обмеження встановили для "дорослого" контенту, і це досі працює — просто при переході на посилання з'являється повідомлення, що цей контент заборонено для використання в мережі апарату Верховної Ради.", - пояснює Юрчишин.

Дивіться відео інтервʼю Ярослава Юрчишина Главреду щодо заборони Telegram в Україні:

Однак все ж є моменти, які буде трохи складніше контролювати - пересилання робочої інформації із власних носіїв.

"Ми тут більше сподіваємось разом із керівником апарату Верховної Ради В'ячеславом Штучним на свідоме власне користування соціальними мережами для пересилання робочої інформації. Вже проводиться апаратом ВРУ спільно з фахівцями з кібербезпеки Нацполіції та Служби безпеки навчання. Аналогічні запропоновані для депутатів щодо фракцій. Це промовлялося на Погоджувальній раді, тобто тут буде м'якший формат.", - розповідає нардеп.

Він додає, що завантажувати VPN, щоб користуватись месенджером теж заборонено – якщо таке відбувається, то система фіксуватиме, а далі можуть дисциплінарно реагувати у межах трудового договору. Порушників чекатиме попередження і навіть можливе звільнення.

Юрчишин нагадує, що використання Telegram для якихось особистих цілей, звичайно, ніхто забороняти на даному етапі не буде.

Хто такий Ярослав Юрчишин Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Заборона Telegram - останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня за рекомендацією РНБО апарат Верховної Ради прийняв рішення обмежити використання Telegram. Ярослав Юрчишин вважає, що саме такі заходи безпеки цілком логічні, адже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях.

В Раді національної безпеки та оборони інформували, що в Україні також обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов пояснював, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України. Він зазначив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.

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