Дуров допустив обмеження або блокування роботи Telegram в Україні

Telegram / pixabay

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров звернувся до користувачів з Росії та України з проханням з сумнівом ставитися до будь-якої інформації, яка з'являється зараз в телеграм-каналах через велику кількість фейків.

Він зазначив, що канали "все частіше стають джерелом неперевіреної інформації", пов'язаної з нападом Росії на Україну.

При цьому у адміністрації месенджера немає фізичної можливості перевіряти всі публікації на достовірність.

У Telegram не хочуть, щоб месенджер використовувався як інструмент, "посилює конфлікти і розпалює міжнаціональну ворожнечу", зазначив Дуров.

Тому в разі ескалації він готовий розглянути можливість частково або повністю обмежити роботу телеграм-каналів в залучених в ситуацію навколо України країнах.

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Щоправда пізніше передумав розглядати заборону або обмеження в телеграм.

"Безліч користувачів звернулося до нас з проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту (нападу Росії на Україну - ред.), так як ми для них – єдине джерело інформації, - написав він незабаром. - У зв'язку з цими зверненнями ми прийняли рішення не розглядати подібні заходи. Однак ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в телеграм-каналах в цей непростий період".

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Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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