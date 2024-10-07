В Україні обмежать використання Telegram: про що йде мова

Ярослав Юрчишин повідомив, що тепер буде обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів у Telegram.

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Верховна Рада обмежить використання Telegram/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Про це написав голова парламентського комітету з питань свободи слова та народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у Telegram.

"Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради", – написав він.

У повідомленні йдеться, що Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО рекомендує наступні заходи:

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обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати й користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спробипідключення до сервісу.

Ярослав Юрчишин вважає, що саме такі заходи безпеки цілком логічні, адже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях.

"Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики.", - наголошує народний депутат.

Він підкреслює, що такі кроки стосуються лише працівників апарату Ради та не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

Що таке Telegram? Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, в Раді національної безпеки та оборони повідомляли, що в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців.

Раніше Ярослав Юрчишин порівнював месенджер з кухонним ножем, який можна використовувати і як кухонне приладдя, і як знаряддя вбивства. Він сказав, що не рекомендує Telegram.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголошував, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України. Він пояснив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.

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