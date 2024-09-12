Удари по території РФ: відомо, чи можуть в США змінити свою думку

Експерт наголошує, що зараз від рішення Америки багато що залежить, і команда президента Зеленського працює з таборами обох кандидатів у президенти.

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Чи знімуть США обмеження на удари по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/WhiteHouse

Зараз у Сполучених Штатах триває передвиборча кампанія. Військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, чи здатні будуть США змінити свою думку щодо ударів по РФ.

"Так, абсолютно здатні. Величезну роботу вже зроблено. Зрозуміло, що в США відбувається велика геополітична гра. Ми можемо говорити про те, що увага всього силового блоку зараз зосереджена на тихоокеанському регіоні, а за Європу, мовляв, нехай відповідає Європа. Фактично Україна перебуває у сфері відповідальності Європи, але питання надання нам літаків, дозволів, застосування ракет, далекобійної зброї більшою чи меншою мірою залежить від американців. І якби, умовно кажучи, американці просто сказали Британії, Німеччині та Франції вирішувати самим, то справа рухалася б набагато швидше", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зауважив, що зараз від рішення Америки багато що залежить, і команда президента Зеленського працює з таборами обох кандидатів у президенти, доносить свою позицію.

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"Більшість бар'єрів уже подолано, а ми пам'ятаємо, що ще донедавна американці не хотіли, щоб Україна отримала навіть піхотне озброєння на кшталт "Джавелінів". Але сьогодні ми маємо і танки, і бомби, і артилерію тощо, але цього недостатньо. Новий виток ескалації і масштабності цієї війни диктує нові умови, і зрозуміло, що нам потрібні нові рішення від американської влади", - наголошує Кузан.

За його словами, весь дипломатичний корпус, вся команда президента працюють для того, щоб ці рішення відбулися.

"До речі, сам факт приїзду Зеленського на останнє засідання Рамштайн - це найбільш красномовний факт, адже він своєю впізнаваністю у світі фактично тиснув на наших союзників для того, щоб отримати і зброю, і дозволи на її використання. Звісно ж, команда Головкома також працює з усіма штабами армій союзників, щоб вчасно отримувати зброю, техніку і всю допомогу", - підкреслив військовий експерт.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Дозвіл США на удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський президент Джо Байден вже цієї пʼятниці, 13 вересня, обговорить з британським премʼєром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

Також відомо, що Білий дім закінчує роботу над планом щодо послаблення обмежень використання Україною американського озброєння для ударів по території країни-агресора Росії.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес говорив, що США можуть зняти обмеження на удари по території Росії, коли українська влада представить свої плани Вашингтону. Удари по російських аеродромах, з яких РФ обстріює Україну, є законними цілями.

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