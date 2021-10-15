Обмеження поїздок в інші області: Ляшко розповів, хто стежитиме за виконанням нових правил

Віктор Ляшко / УНІАН

Згідно із затвердженими напередодні новими правилами міжрегіональних перевезень, після 21 жовтня для того, щоб дістатися з однієї області в іншу, всім водіям і пасажирам необхідно бути або з щепленням від коронавірусу, або з ПЛР-тестом. Про це заявив в ефірі ТСН керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, для поїздок в інші області потрібно буде мати документ, який підтверджує наявність однієї дози вакцини в "жовтій" зоні і повний курс вакцинації для "помаранчевої" і "червоної" зони ‒ сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, довідку про одужання від COVID-19 в додатку "Дія". Іноземні сертифікати також діятимуть.

Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. А відповідальність за виконання нових правил покладено на перевізників, підсумував Ляшко.

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Нагадаємо, раніше, 11 жовтня нинішнього року, Кабмін у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні змінив правила пасажирських перевезень. З 21 жовтня робота міжобласного транспорту в регіони жовтої, помаранчевої і червоної зон дозволені тільки в разі наявності у водіїв, екіпажів і пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус.

Нові правила не застосовуватимуться до міського транспорту та перевезень пасажирів у межах однієї області.